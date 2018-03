URGENTE: Grave acidente na BR-319 deixa homem seriamente ferido

A vítima transitava em uma moto Honda Biz sentido Humaitá, quando a caminhonete Hilux saiu do acostamento para entrar em uma empresa do outro lado da via e houve a violenta colisão

O gravíssimo acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete que deixou um homem seriamente ferido ocorreu na tarde desta segunda-feira (26), na BR-319, quase em frente a vila Dnit, após a ponte do Rio Madeira, em Porto Velho. Outras duas pessoas ficaram levemente feridas.

Conforme informações de testemunhas, a vítima transitava na garupa de uma moto Honda Biz sentido Humaitá, quando a caminhonete Hilux saiu do acostamento para entrar em uma empresa do outro lado da via e houve a violenta colisão. O piloto da moto sofreu leves ferimentos. Já o carona teve fratura em uma das pernas e demais lesões pelo corpo. O condutor da caminhonete sofreu um corte na cabeça.

Uma equipe da Defesa Civil passava pelo local e prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Corpo de Bombeiros. O passageiro da moto é conhecido como Zé e mora na região.

