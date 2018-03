Sistema prisional do Acre está mais de 90% acima da capacidade e tem quase 5 presos para cada agente

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (22) no Raio X do Sistema Prisional em 2018. O levantamento faz parte do Monitor da Violência do G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Ao G1, o diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Aberson Carvalho, disse que o número de agentes está correto e foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Carvalho acrescenta, no entanto, que com as ampliações de vagas nas unidades, o órgão estuda a viabilidade de contratar novos agentes devido a casos de afastamentos, férias, licenças e doenças, o que reduz o efetivo.

Quanto a superlotação, ela admite a deficiência e diz que o governo deve criar ao menos 2 mil novas vagas até o final de 2018, o que deve zerar o déficit no sistema prisional. Por enquanto não há concurso público efetivo para a contratação de agentes.