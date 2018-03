Rio Juruá volta a subir, mas cheia ainda não preocupa em Cruzeiro do Sul

O capitão Rômulo Barros, comandante do Corpo de Bombeiros, disse que a previsão é que nos próximos dias o nível continue oscilando, porém, ele descarta uma cheia que possa atingir a cota de alerta, 11, 80 metros.

“A situação está dentro da normalidade. O rio teve uma pequena vazante e hoje voltou a subir. Em Porto Walter, o rio está com uma leve subida. No entanto, em Marechal Thaumaturgo, está vazando, isso nos dá a ideia de que a situação aqui em Cruzeiro não vá fugir da realidade que temos vivido nestes dois primeiros meses do ano”, falou.