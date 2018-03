PRESO: Marido se esconde embaixo de cama após surrar esposa

Ele confessou que estava foragido do sistema prisional, mas negou que tivesse agredido a esposa.

As agressões covardes praticadas contra uma mulher de 28 anos ocorreram na manhã desta segunda-feira (26), em uma residência no bairro Igarapé, em Porto Velho. O foragido da Justiça, Cristiano A. S., 31, foi preso escondido embaixo de uma cama.

Consta em registro de ocorrência, que a PM foi acionada por vizinhos informando que a mulher estava sendo espancada pelo marido. Uma guarnição foi ao local e quando questionou a vítima sobre as agressões, ela demonstrando muito nervosismo negou, afirmando que morava sozinha e as lesões nos olhos e demais partes do corpo seriam em virtude de um acidente de moto.

Porém, a mãe dela chegou ao local, autorizou a entrada da polícia e o suspeito foi encontrado embaixo de uma cama.

Ele confessou que estava foragido do sistema prisional, mas negou que tivesse agredido a esposa. Cristiano foi levado para a Central de Flagrantes.

