PM prende homem com arma de fogo, entorpecentes e objetos eletrônicos

Policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e do Rondas de ações intensivas e ostensivas (RAIO), prenderam um indivíduo com arma de fogo e entorpecentes, além de ter em sua residência objetos sem procedência. Fato ocorreu na tarde de domingo, 25 de fevereiro, no bairro Custódio Freire.

Ação policial ocorreu após o suspeito avistar os policiais e tentar fugir com uma arma de fogo e entorpecente pelos fundos da casa, de imediato os militares o seguiram e após transpor várias cercas e quintais vizinhos foi capturado. Os militares, percorrendo todo o trajeto feito pelo agente, encontraram uma pistola e drogas. Ao retornar à residência do suspeito, ao efetuarem busca no local, foram encontrados dois aparelhos televisores, vídeo game, balança de precisão, caixa de som, câmera e variadas substâncias entorpecentes. Diante dos fatos os policiais militares encaminharam o indivíduo à delegacia de flagrantes (Defla) para serem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Curtir isso: Curtir Carregando...