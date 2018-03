Nível do rio Iaco baixou mais de 1 metro nas últimas 24 horas

Nesta segunda-feira, 26, o nível amanheceu em 12,78 metros, bem abaixo da cota de alerta.

A coordenação da Defesa Civil Municipal confirmou mais um sinal de vazante nas águas do rio Iaco, em Sena Madureira. Nesta segunda-feira, 26, o nível amanheceu em 12,78 metros, bem abaixo da cota de alerta.

Levando-se em consideração que ontem de manhã o índice estava em 13,78 metros, é válido afirmar que a diminuição no volume das águas nas últimas 24 horas foi na ordem de 1,08 metros.

FAMÍLIAS COMEÇAM A VOLTAR PRA CASA

Diante da vazante do iaco muitas famílias já estão voltando para suas casas. “Graças a Deus o rio está vazando e já descobriu minha casa. É muito ruim estar na casa dos outros ou em abrigos. Sabemos que ainda chove muito no mês de março, mas pedimos a Deus que a enchente não retorne”, comentou a dona de casa Maria Pereira da Silva, residente na Praia do Amarílio, um dos bairros mais afetados pela cheia.

Segundo informou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil, as duas famílias que estavam nos abrigos públicos também retornam hoje para suas residências.

Neste mês de fevereiro, o nível das águas do rio Iaco chegou em 15,58 metros, excedendo em 38 centímetros a cota de transbordamento.

