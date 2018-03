Nível do rio Acre volta a subir em Rio Branco: 12, 90 metros nesta segunda-feira

O nível do rio Acre em Rio Branco subiu 80 centímetros nas últimas 24 horas e o manancial atingiu 12, 90 metros às 6h da manhã desta segunda-feira, 26, conforme primeiro boletim divulgado pela Defesa Civil. O manancial está a 60 centímetros da cota de alerta na capital, que é de 13, 50 metros.

O Riozinho do Rola, principal afluente do rio Acre na capital, está com 13, 69 metros. Subiu de ontem para hoje 18 centímetros.

A Defesa Civil também informou o volume de chuvas na capital entre os dias 1 e 26 fevereiro: 624, 2 milímetros. Os dados são da Agência Nacional de Águas.

A tendência é de que o nível do rio Acre permaneça subindo nas próximas horas.

