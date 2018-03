Muros da Cúria Diocesana são pichados por facções criminosas, em Rio Branco

Os muros da Cúria Diocesana, popularmente conhecida como “Palácio do Bispo”, no Centro de Rio Branco, foi pichada por vândalos, supostamente integrantes de facções criminosas.

Os marginais escreveram as iniciais do Primeiro Comando da Capital, o PCC, do Bonde dos 13 e do INFARA. A pichação teria sido feita na semana passada.

Há um mês, as pilastras do Palácio da Justiça, que fica em frente à Cúria Diocesana, havia sido pichada, e após notícia veiculada na imprensa local a administração do Tribunal de Justiça resolveu pintar as pichações.

O padre Jairo Coelho, administrador da Diocese de Rio Branco, afirmou que a igreja vai pintar a área do muro pichada. “Vamos pintar. Vamos acionar a polícia somente se ocorrer um novo ato desses. Infelizmente eles estão fazendo isso em toda a cidade”, lamentou o líder religioso.

