Inscrições para estágios em seis cursos superiores seguem até sexta-feira (2); inscrições são gratuitas no IEL

Serão aceitas até o dia 02 de Março de 2018 as inscrições para estágio destinada aos acadêmicos que estejam cursando a partir do 2º período nos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Artes Cênicas, Engenharia Agronômica, Gestão Pública e Redes de Computadores. Os aprovados serão alocados nas secretárias e autarquias do Governo do Estado.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede do IEL, na Av. Ceará, 3.727 – 7º BEC – Rio Branco/AC – CEP 69918-108. Lá o interessado terá acesso ao edital e demais informações do processo.

O estagiário receberá, a título de bolsa de estágio, no valor de R$ 420,00 (04 Horas); 06 Horas R$ 630,00. O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor correspondente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados.

No ato da inscrição, deverão ser entregues os documentos exigidos no item 4 deste Edital, em dias úteis das 07h:30m às 11h:30m e das 13h:30m ás 17h:30m (horário Local), até o prazo final no dia 02 de Março de 2018.

Veja os demais critérios: estar frequentando efetivamente o curso; ter idade mínima de 16 anos;ter disponibilidade para estagiar em regime de 30 (trinta) ou 20 (vinte) horas semanais; que não esteja cursando o último período.

Ao realizar a Inscrição, o estudante deverá indicar o curso e o turno que pretende estagiar no protocolo de inscrição, conforme modelo do anexo II deste edital. As vagas são exclusivas para o município de Rio Branco. Não havendo possibilidade de transferência de cidade.

A carga horária semanal será de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas distribuídas nos horários de funcionamento das Secretarias, Autarquias e Fundações e compatível com o horário escolar.

