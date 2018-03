Homem mata a pauladas companheiro de ex-mulher na cama

O homem de 67 anos não aceitava o fim do relacionamento com a mulher de 40 anos

Um administrador de uma chácara é o suspeito de matar a pauladas o atual companheiro da ex-mulher ao flagrar o casal na cama. O homem de 67 anos não aceitava o fim do relacionamento com a mulher de 40 anos e matou o carvoeiro, de 38 anos, na tarde deste domingo (25), em Nova Alvorada do Sul,no Mato Grosso do Sul.

Segundo o registro policial divulgado pelo ‘G1’, o crime aconteceu no endereço da residência do suspeito. A perícia confirmou a morte, mas a polícia pediu mais exames.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local. O caso foi registrado como homicídio simples.

