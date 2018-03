Empresário do Juruá monta altar para “adorar” Tião, Jorge Viana e Marcus Alexandre

Um cômodo do Hotel São José, em Cruzeiro do Sul, chama atenção pelo inusitado: um terço ornamenta o móvel bem lustrado, onde se vê a imagem de dois santos e dos irmãos Viana, num porta retrato sempre espelhado e bem cuidado pelo serviço de limpeza. Num deles, o empresário Souza Neto posa ao lado dos petistas.

Noutro, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, esta ao lado do que parece ser um familiar do empresário. Hóspedes passam indiferentes pelo local, murmuram comentários discretos. Outros decidiram registrar a cena pouco comum. Os irmãos governador e senador não têm parentesco com a família proprietária do hotel. A reportagem apurou que a “homenagem” é de cunho pessoal. O Hotel São José hospeda grande parte dos funcionários públicos e autoridades governamentais que viajam para o Juruá.

