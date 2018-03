É muito roubo: Empresário fecha as portas pela segunda vez após ter loja saqueada

Esta é a segunda vez em menos de cinco meses que o empresário Renato Melo, fecha as portas de seu empreendimento, após ser alvo de ladrões. O prejuízo desta vez beira os R$ 50 mil entre roupas, sapatos equipamentos eletrônicos levados pelos criminosos. No lugar localizado na Rua Osmar Sabino, bairro Estação Experimental, só sobrou as caixas e prateleiras vazias.

O crime aconteceu entre a madrugada de sábado para domingo deste último final de semana. Os suspeitos quebraram os cadeados, arrombaram o tambor da porta e usaram uma motocicleta pra fazer o transporte da mercadoria.

Foram pelo menos cinco viagens até conseguirem levar a ultima caixa de sapato. No local ninguém disse ter visto nada e a única câmera de segurança existente era a do estacionamento da loja Agroboi, que de longe filmou a ação dos criminosos usando a moto.

O empresário já havia sido alvo de furto em meados de outubro do ano passado e teve que fechar as portas quando a loja ainda era montada no bairro Esperança. Após conseguir se reerguer e começar do zero, ele reabriu o empreendimento no bairro Estação, mas, agora sem dinheiro e alternativa, terá que fechar as portas novamente.

