Dupla que tentou matar desafeto em Sena será julgada nesta segunda-feira

A justiça de Sena Madureira confirmou para esta segunda-feira, 25, o julgamento de Sávio Júnior de Lima Moura, 21 anos e Sávio André da Silva, 22 anos, acusados na prática de uma tentativa de assassinato ocorrida no Bairro Eugênio Areal – a conhecida Invasão da Xiburema.

A sessão será presidida pelo juiz de direito Fábio Farias, devendo começar a partir das 8 horas da manhã. Como se trata de um júri-popular, qualquer pessoa da comunidade poderá assistí-lo.

Conforme narra a denúncia oferta contra os dois pelo Ministério Público, o caso em questão ocorreu no dia 19 de dezembro do ano passado, por volta das 04:00 horas, na Rua José César da Silva, bairro Eugênio Areal, tendo como vítima Denilson Alves Flores.

De acordo com as investigações, no dia dos fatos os denunciados estavam em uma casa abandonada em frente a um Bar, ocasião em que a vítima passou por eles e sabendo que Denilson pertencia a facção “Bonde dos treze” decidiram ceifar sua vida.

Consta ainda que os dois acusados aproveitaram que a vítima estava de costas para efetuar os disparos. Foram cinco tiros, entretanto, somente um deles chegou a atingí-la.

A apuração do caso concluiu que o crime foi motivado pela guerra entre facções rivais já que a vítima seria do “Bonde dos treze” e os autores integravam o comando vermelho. Socorrido, Denilson Alves Flores foi encaminhado para o Hospital João Câncio e conseguiu sobreviver. Com isso, nesta segunda-feira estará prestando depoimento perante o juiz e demais autoridades da justiça local.

É válido mencionar que o número de condenações em Sena Madureira nos últimos meses tem sido expressivo. No último julgamento, por exemplo, os dois acusados foram sentenciados a 61 anos de prisão pela morte de um bebê indígena.

