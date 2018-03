Dupla armada com escopeta e punhal faz arrastão em pizzaria no interior do Acre

Homens renderam clientes e funcionários e roubaram celulares. Arrastão ocorreu em Cruzeiro do Sul.

Uma dupla armada rendeu funcionários e clientes de uma pizzaria, que funciona na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Cruzeiro do Sul, e levou os celulares das vítimas. O assalto ocorreu na noite do sábado (24).

Os suspeitos estavam armados com uma escopeta e um punhal, o que deixou as vítimas desesperadas. A dupla levou sete celulares. Um dos aparelhos foi recuperado em um matagal no bairro Formoso.

A Polícia Civil está investigando o caso. O G1 entrou em contato com o dono da pizzaria, mas ele não quis ser identificado e nem dar entrevista.

No Boletim de Ocorrência, consta que um dos homens que estava com a arma de fogo ficou na porta da pizzaria, enquanto o outro, que estava com o punhal, pegava os celulares dos clientes. Depois os dois fugiram a pé em direção ao bairro do Formoso.

O delegado Lindomar Ventura, que investiga o caso, disse que a polícia já têm suspeitos do crime.

“Os assaltantes estavam com as cabeças cobertas com roupas. Temos suspeitos, mas ainda não podemos afirmar que sejam os autores. Estamos colhendo informações das vítimas para embasarmos as investigações”, afirmou Ventura.

O delegado falou ainda que está tentando identificar os suspeitos através de um banco de dados da polícia. “Estamos confrontando alguns nomes com os depoimentos das vítimas. Acredito que em breve chegaremos aos autores”, acrescentou.

O G1 tentou falar com duas das vítimas, mas elas disseram que só iam falar sobre o caso para a polícia, pois estão com medo.

