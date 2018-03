‘Como Treinar Seu Dragão 2’ e ‘Pinóquio’ estão entre programação da Filmoteca Acreana

A Filmoteca Acreana começa a exibir, nesta segunda-feira (26), a programação infantil na Biblioteca Pública em Rio Branco. A mostra inicia com “O Caldeirão Mágico” e segue até sexta-feira (2), finalizando com “Como Treinar Seu Dragão 2”. A entrada é franca e as sessões começam às 16h.