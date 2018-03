Com dois gols em cinco minutos, Rio Branco Football Club vence o Atlético Acreano de virada e afasta crise

Até os 38 minutos do segundo tempo, o Rio Branco perdia o clássico para o Atlético por 1 a 0

O Estrelão se lançou ao ataque e virou o placar em cinco minutos co gols de Elton e Alemão. Eduardo, de falta, marcou o gol do alvo celeste.

A partida aconteceu na noite deste domingo na Arena da Floresta, ma capital do Acre, encerrando o primeiro turno.

As duas equipes já estavam classificadas para as semi do estadual mas a rivalidade levou 455 pagantes para o jogo

O Atlético entrou com um time praticamente reserva e suportou bem a pressão do Estrelão, que foi pra campo com mais titulares.

Depois do primeiro tempo sem gols, a rede balançou na etapa final. Eduardo abriu o placar aos 30 minutos. O Rio Branco não se abateu e avançou. O time foi pra cima e virou o placar em 5 minutos calando a barulhenta torcida atleticana. A vitória afasta a crise que rondava a casa do Estrelão que não vencia a 3 jogos.

Atlético e Rio Branco voltam a campo na próxima quarta feira pelas semi finais.

O Rio Branco encara o Galvez. O Atlético tem. o Plácido pela frente.

0x0 na fronteira

Em Plácido de Castro, no estádio Ferreirão, o time da casa empatou em 0x0 com o Galvez.

O destaque da partida foi a renda, quase 8 mil reais.

