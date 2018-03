Batalhão ambiental e raio da policia militar aprender arma e droga na vila custodio freire

Na tarde deste domingo 25/02, policias do batalhão ambiental junto com policias do raio,realizaram uma grande apreensão de drogas e arma de fogo na vila custodio freire .

Segundo os policias , o acusado alaf Sales de Sousa de 25 anos,foi preso por crime de trafico de droga .

A aprisao aconteceu na vila custodio freire , na rua projetada .

Segundo a policia , tudo foi possível atraves de denuncias anônimas ao comando da policia militar que na vila custodio freire , pessoas estariam comercializando droga e efetuando disparos de arma de fogo .

Então foi montado uma operação para pode prender os acusados .

Segundo a policia ao chegar na casa a onde o acusado mora, ao perceber a policia pelas câmeras de seguranças , o acusado pulou o muro de sua casa e fugido para o mato,mas foi fechado o cerco e a policial conseguiu prender ele , ao fazer uma revista no quintal da casa para a onde ele teria fugido para se esconder os policias já encontraram a droga, sendo .

1 barra de uma substancia que aparenta se pasta a base der cocaína .

12 pacotes de outra substancia que também aparenta de pasta a base de cocaína .

18 trouxinhas grandes de uma substancia que aparenta se pasta a base de cocaína .

45 tabletes de maconha .

E durante uma conversa com o acusado , os policias descobriram que ele também teria enterrado uma pistola calibre 380 , os policias foram ate o terreno , novamente e conseguiram localiza a arma .

O acusado junto com a droga e a arma foram levados para a delegacia central de flagrantes .

