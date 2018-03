Após brigar com segurança de mercado, morador de rua é executado

Homem entrou no supermercado para comprar um pacote de biscoito. Como estava sem o valor suficiente, teria começado a pedir dinheiro a outros clientes

Um homem foi executado no meio da rua na tarde do último sábado (24) em Niteroi, Rio de Janeiro. Até o momento, a polícia informou apenas que se tratava de um morador de rua A vítima teria tido ua discussão pouco tempo antes de ser assassinada, com um segurança de um supermercado da região onde vivia.

Conforme relata o jornal O Dia, depois de entrar e confronto com o segurança o homem foi seguido por um motociclista, que o executou a tiros na rua General Rondon. Esta versão do crime foi relatada nas redes sociais por moradores do bairro de São Francisco, na zona sul de Niterói, e confirmada pela Polícia Militar.

De acordo com os agentes, o morador de rua entrou no supermercado para comprar um pacote de biscoito. Como estava sem o valor total para pagar a compra, teria começado a pedir dinheiro a outros clientes. Irritado com a atitude do homem, o segurança teria discutido com o homem, expulsando-o do local.

A dois quarteirões de distância do estabelecimento, o morador de rua teria sido abordado, minutos depois, por um homem em uma moto, acusado de efetuar os disparos. O crime foi testemunhado pela companheira da vítima, que teria começado a gritar em busca de socorro. Outras testemunhas revoltadas postaram a sua indignação nas redes sociais. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) está investigando o caso.

