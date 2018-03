Professor acreano investe em vídeos educacionais e ultrapassa 7 milhões de visualizações

Educador atua há 27 anos na área e revela: “É preciso ampliar nosso alcance fora da sala de aula”

Natural de Sena Madureira, o professor Emerson do Nascimento Silva, de 45 anos de idade, já é conhecido de vários cidadãos acreanos. Dos 27 anos de docência, 15 são marcados pelo investimento no negócio próprio voltado para estudantes que desejam garantir uma vaga em concurso público, além daqueles que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com toda esta experiência na área da educação, onde já foram registrados mais de 1 mil aprovados em vestibulares, provas do Enem e concurso públicos, Emerson começou a investir em outra forma de alcançar os interessados em aprender dicas de estudos: as ferramentas on-line.

Em seu canal do YouTube e postagens na rede social Facebook, Emerson busca ampliar a interação com os alunos. Mas o resultado foi além do esperado. No Facebook, o vídeo intitulado “Vamos aprender matemática pelo Método Marciano” já atingiu mais de 7 milhões de visualizações e mais de 230 mil compartilhamentos.

Clique AQUI e confira o vídeo.

“É inevitável pensarmos nas redes sociais para ampliarmos nosso alcance. Os alunos estão inseridos no mundo virtual, então é natural que nós também estejamos. Os professores devem pensar o contexto educacional dentro e fora da sala de aula. Creio que dá para conciliar as atividades presenciais com interações on-line, aliando método tradicional com as inovações tecnológicas”, disse Emerson.

David Wirisson, de 19 anos de idade, é aluno do pré-Enem e pretende cursar Medicina. Além das aulas, o jovem também segue o professor Emerson nas redes sociais, e elogiou muito a metodologia do educador.

“Além de macetes para as disciplinas, também trabalha a otimização do tempo, para que o prazo das provas não seja outro problema. Acompanho as redes sociais dele e também tiro muitas dúvidas dessa forma. Acho importante essa interação, pois intensifica a conexão e o aprendizado dos alunos”, afirmou David.

