Para acompanhar crescimento da filha, advogada monta home office e vira fotógrafa no Acre

“Quando minha filha nasceu há sete anos, senti necessidade de registrar seus primeiros passos, festinhas e, com isso, a fotografia entrou com tudo na minha vida”, relembra.

Esse tempo ficou para trás, mas o amor pela fotografia sempre esteve presente na rotina de Mara. “Foi com ela que tudo começou. Trabalhar em home office [escritório em casa], me possibilita acompanhar o crescimento dela. Eu fui sentindo a necessidade”, pontua.

As fotos de Mariah chamava a atenção de quem via e as pessoas começaram a perguntar se Mara não faria ensaios. Ela aceitou e começou um processo de profissionalização com cursos e muito estudo para chegar a um resultado realmente profissional.