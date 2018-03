O acreano Ramon de Lima vence Iron Cowboy e assume liderança do mundial

O acreano Ramon de Lima é o Iron Cowboy de 2018 pela PBR (Professional Bull Riders). O competidor chegou à vitória depois de encarar o touro Wild Goose e chegar aos 86,00 pontos. Com o resultado, o competidor levou para casa a premiação de US$ 100 mil dólares e se tornou o novo líder do Mundial, o 25th PBR: Unleash The Beast.

Ramon teve um caminho difícil nesta disputa. O round inicial contou com 35 competidores disputando os melhores pontos em busca de uma das 12 vagas do segundo round. Novamente, os brasileiros se destacaram e conseguiram oito lugares na corrida pelo título.

Mas a noite estava dos touros. Os atletas de peso derrubaram nomes como Silvano Alves, Valdiron de Oliveira, J.B. Mauney e Guilherme Marchi, entre outros grandes competidores desta modalidade.

Melhor para Ramon de Lima e Alex Marcílio. Os dois conseguiram se manter sobre os touros pelos oito segundos e avançaram para o round 3. No entanto, novamente, quem brilhou foram os touros, derrubando os dois únicos com chances do título.

Com o título já para o Brasil, restava saber apenas quem iria receber a fivela de campeão. E foi no quarto round (estavam previstos cinco no total), Ramon de Lima conseguiu se manter no tempo e garantiu o tão sonhado prêmio.

“Estou muito feliz por estar fazendo meu trabalho bem feito”, comentou a Rafael Vilella, locutor oficial da PBR, assim que recebeu a premiação. “Sempre acreditei [no título mundial] e sinto que está chegando mais perto”, finalizou.

Perfil do atleta

Aos 27 anos, Ramon de Lima é o líder do mundial da PBR (Professional Bull Riders) com 62% de aproveitamento. O competidor parou em 20 dos 32 touros que encarou na temporada 2017/2018. Sua primeira montaria ocorreu no dia 11 de novembro, em Ontario, em etapa válida pela Real Time Pain Relief Velocity Tour, considerada a divisão de acesso do mundial.

Curtir isso: Curtir Carregando...