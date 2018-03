Mulher é presa com celulares, droga e facas rm Presídio de Rio Branco

Ela visita um preso na Unidade de Regime Fechado nº 1 e se aproveitou do grande número de visitantes para tentar burlar a revista, mas foi presa por Agentes Penitenciários.

Na tarde deste domingo, 25, Maria Manuela Oliveira da Silva foi presa por Agentes Penitenciários na entrada do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, quando tentava adentrar ao local com cerca de 1,5kg de maconha, 04 facas, 03 aparelhos de celular, carregadores, tinta e até cimento.

Se aproveitando do grande número de visitantes todos os domingos na Unidade e do no reduzido número de Agentes Penitenciários que realizam as revistas, Maria Manuela tentou adentrar ao complexo com uma bolsa grande onde continha os ilícitos ; devido ao grande fluxo de visitantes no local, ela entrou pela lateral do aparelho detector de metais, mas foi interceptada pelos Agentes Penitenciários de plantão.

Cerca de 1200 visitantes adentram ao complexo todos os domingos, dentre familiares e amigos dos presos; na guarda do complexo, cerca de 10 Agentes Penitenciários realizam as revistas pessoais e dos alimentos que são levados pelos visitantes.

O Sindicato da categoria, SINDAPEN-AC, tem reforçado a necessidade de concurso público da categoria para a garantia do controle e segurança dos presídios, mas o governo até agora não apresentou solução definitiva à questão.

Maria Manuela visita o preso Daniel Souza da Silva, que cumpre pena na Unidade de Regime Fechado, tendo autorização do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) para visita-lo na condição de “amiga”, em um dos aparelhos celulares havia uma identificação com o nome de um outro preso. Após presa, ela foi conduzida à delegacia de flagrantes e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

