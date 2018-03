Deficiente físico é assassinado no bairro João Eduardo

Um jovem deficiente físico identificado apenas como Italo, de 21 anos, foi assassinado na tarde deste domingo (25), na Rua Mauá do bairro João Eduardo. Região da Baixada da Sobral.

Segundo o informado pelas testemunhas, ele estava na frente de sua residência quando os suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas, ao chegarem ao local, o jovem já estava morto.

Todo o perímetro do crime foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da perícia para a coleta de informações.

A princípio, com base no que foi dito pelos vizinhos, o jovem não teria envolvimento com o crime. Tinha deficiência nas pernas e andava com o apoio de um andador .

