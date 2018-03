Famílias que estavam em abrigo montado em Parque de Exposições em Rio Branco voltam para casa

As cinco famílias que estavam no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, desde segunda-feira (19) deixaram o abrigo neste fim de semana.

De acordo com a Defesa Civil municipal, essas pessoas não tiveram as casas alagadas, mas foram retiradas como medida de segurança.

“A retirada das famílias foi uma ação preventiva, porque não tiveram as casas atingidas, mas como estava no fim da tarde e as famílias estavam apreensivas, por atitude preventiva, levamos para o abrigo. Elas começaram a voltar para casa desde sexta-feira [3]”, explica o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel George Santos.