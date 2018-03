COVARDIA: Idosa de 92 anos tem fêmur fraturado após ser agredida por filha

Em Rondônia

Uma idosa de 92 anos foi surrada pela própria filha, identificada como Maria H., em uma residência localizada na Rua Horus, bairro São João Batista, região Sul de Porto Velho. Após cometer o crime, a suspeita fugiu do local tomando rumo ignorado.

De acordo com informações de testemunhas, a idosa mora com a filha e por várias vezes sofre agressões. Na data deste sábado (24), ambas iniciaram uma discussão por motivos não revelados e a suspeita passou a agredir a mãe com socos e chutes, fazendo com que a vítima caísse ao solo e sofresse fratura no fêmur.

A suspeita fugiu antes da chegada da PM. A idosa recebeu os primeiros socorros por uma equipe do Samu e foi socorrida para o hospital João Paulo II. O caso foi registrado na Unisp para que o caso possa ser apurado.

