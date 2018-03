Caso de criança infectada com vírus HIV após transfusão de sangue é raro, diz especialista

“Mesmo que o teste seja mais sensível, ainda vai depender da produção desse anticorpo do paciente. Se após o teste sorológico o resultado é negativo o sangue é liberado”, explicou.

“Da doação de sangue se extrai três componentes principais importantes para o tratamento, que é a plaqueta que dura no máximo cinco dias no estoque. Também é extraído o concentrado de hemácias que dura no máximo 40 dias no estoque. Então, [essa espera de 40 dias para liberar a bolsa] não seria aplicável”, destacou.

O hematologista afirma que o Hemoacre seguiu as exigências determinadas pelo Ministério da Saúde para garantir a segurança das transfusões. Ele explicou que os testes que devem ser feitos no sangue são para detectar o vírus HIV, hepatite, o vírus-T linfotrópico humano (HTLV), sífilis e doença de Chagas.

Recentemente, de acordo com o especialista, o Minsiterío da Saúde implantou o Teste de Ácido Nucleico (NAT) que atua pesquisando o vírus no sangue o que consegue reduzir a janela sorológica para sete dias. Porém, reiterou que o exame reduz, mas não zera a janela sorológica.

Para o especialista, o Ministério da Saúde, após o ocorrido no Acre, pode rever alguns protocolos e até buscar melhorias no NAT para tentar uma melhor cobertura.

“Do ponto de vista do teste sorológico acredito que está no máximo de evolução. Os hemocentros públicos no Brasil adotam esse teste de 4 ª geração que garante muita segurança do ponto de vista do anticorpo. Talvez, onde possa melhorar, seria justamente no NAT”, explica.