Suspeito de estuprar bebê de 4 meses disse ‘não lembrar de nada’

O homem suspeito de estuprar uma bebê de 4 meses na cidade de Belmonte, no sul da Bahia, e ainda tentar estuprar a mãe da criança, disse que não se lembra do que aconteceu. O homem, identificado como Rairone Moura dos Santos, mais conhecido como Eron, 47 anos, foi ouvido neste sábado (24).

De acordo com informações repassadas ao ‘G1’ pelo delegado Moisés Damasceno, coordenador da Polícia Civil na região, o suspeito não confessou o crime e declarou que tinha um relacionamento com a mãe da criança abusada. A mãe do bebê foi ouvida e declarou que não tinha nenhuma relação com o suspeito, mas que já tinha sido abusada por ele duas vezes.

O bebê, que é uma menina, permanece internada no Hospital Regional de Eunápolis, onde se recupera de duas cirurgias. Ela foi encontrada em uma estrada entre os distritos de Santa Maria Eterna e Boca do Córrego, na BA-982, e socorrida.

Crime

O crime aconteceu no domingo (18), no distrito de Santa Maria Eterna, em Belmonte. Rairone Moura dos Santos foi preso na tarde de sexta-feira (23), em Boca do Córrego, zona rural de Belmonte. Ele foi capturado por populares que acionaram a polícia.

