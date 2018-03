Sindicalistas querem cancelar audiência pública que debateu desestatização da Eletrobras Acre

“Eles não tinham retornado, foi quando decidimos sair. A informação é que continuaram depois só eles. A ideia é que seja cancelada essa audiência e seja feita uma nova, com ampla divulgação e oportunidade para toda sociedade participar”, afirmou o sindicalista.

O BNDES disse que, no momento da tentativa de invasão, a plateia já estava com sua lotação máxima, atendendo a determinação do Corpo de Bombeiros de que o local não comportava mais do que 200 pessoas.