Mulheres são presas após tentarem entrar em presídio com droga escondida em sapatilha e sandália no interior do AC

Duas mulheres foram presas na manhã deste sábado (24) após tentarem entrar com maconha no Presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul, durante o horário de visita. No primeiro caso, a droga foi escondida na palmilha de uma sapatilha. No outro, a visitante abriu o chinelo ao meio, colocou a droga e colou novamente o calçado para que o entorpecente não fosse encontrado pelos agentes penitenciários.