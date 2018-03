MARIA DA PENHA: Marido é preso após tentar estrangular adolescente

Em Rondônia

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o jovem chegou do trabalho exaltado em casa e logo iniciou discussão com a esposa.

A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (23), Frank Paulo C. L., 21, acusado de lesão corporal – violência doméstica, contra a esposa de 16 anos em uma residência no bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho.

Conforme relatos da ocorrência, o jovem chegou do trabalho exaltado em casa e logo iniciou discussão com a esposa. Durante o bate boca, o suspeito agarrou a vítima pelo pescoço e tentou esganá-la, além de apertar violentamente os braços dela.

A PM foi acionada e prendeu Frank. Ele confessou o crime e disse que chegou em casa realmente muito estressado. O jovem foi levado para a Central de Flagrantes.

Curtir isso: Curtir Carregando...