Mãe flagra filho de 16 anos sendo abusado pelo pai de 70

No momento do flagra, o suspeito tentou matar a mulher a facadas

Ao entrar na casa onde mora, uma mãe flagrou o próprio marido, um aposentado de 70 anos, estuprando o próprio filho de 16 anos. O fato ocorreu nesta sexta-feira (23) em Cortês, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os abusos ocorriam há seis anos.

Ainda segundo a PM, no momento do flagra, o suspeito tentou matar a mulher a facadas. A mulher conseguiu fugir junto com os filhos e prestou queixa na Delegacia de Polícia Civil de Palmares, que deve investigar o caso, disse o ‘G1’.

O suposto criminoso não foi localizado até o momento. O Conselho Tutelar foi acionado, já que a vítima do abuso é menor de idade.

