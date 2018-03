LAMENTÁVEL: Filha encontra corpo de pai em decomposição

Em Rondônia

O corpo de Sidney de Oliveira Caldeira, 46, foi encontrado em decomposição na noite de sexta-feira (23), em uma residência na Rua Barreiros, bairro Marcos Freire, setor Leste de Porto Velho.

Conforme informações da polícia, a filha do homem foi até a residência após estranhar o desaparecimento dele. Quando ela chegou no portão logo sentiu um forte odor. Imediatamente, a jovem de 26 anos acionou a Polícia Militar.

A vítima foi encontrada caída na sala da casa com o corpo em putrefação. Durante os trabalhos periciais, não foram verificadas marcas de violência no corpo do homem.

O rabecão do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver. A morte teria sido em decorrência de causas naturais.

