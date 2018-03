Integrantes de organização criminosa são capturados pela PM após realizarem assalto em Cruzeiro do Sul

Quatro homens foram presos em flagrante por policiais do Sexto Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) na tarde desta sexta-feira, 23 de fevereiro, após realizarem um assalto a um posto de combustíveis, localizado no bairro Copacabana, município de Cruzeiro do Sul.

De acordo com os militares, eles foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de roubo.

De posse das características dos autores as guarnições intensificaram o patrulhamento e conseguiram chegar a uma residência no bairro Lagoa, onde os indivíduos estavam escondidos.

Durante a ação foi apreendido uma espingarda calibre 28 com um cartucho, e recuperado um celular, joias e pequenos objetos.

Ainda segundo as guarnições, os quatro homens são integrantes de uma facção criminosa e são acusados de cometerem diversos crimes na cidade. Todos foram levados para Delegacia Geral de Polícia Civil, para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.

