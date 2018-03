Homem é preso após estuprar mulher e filho dela de 4 meses

Suspeito foi ‘laçado’ por vaqueiro da região de Belmonte, no Sul da Bahia

Cinco dias após raptar um bebê de quatro meses, Rairone Moura dos Santos foi preso, na noite desta sexta-feira (23), em Boca do Córrego, no Sul da Bahia. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o bebê foi estuprado. Ele foi encontrado em uma estrada entre os distritos de Santa Maria Eterna e Boca do Córrego, na BA-982, e socorrido.

Escondido em local de difícil acesso, o suspeito foi ‘laçado’ e imobilizado por um vaqueiro da região, facilitando a aproximação dos agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica e da 8ª Companhia Independente da PM (CIPM/Itapetinga). Foram usadas lanchas, motocicletas, cavalos, e guias locais, nas buscas do suspeito.

Segundo a SSP, Rairone dos Santos atacou a mulher, que seria mãe do bebê, no domingo passado (18). Ela foi estuprada, mas conseguiu fugir com a filha de 9 anos. O bebê foi capturado pelo suspeito, que é conhecido na região como Eron. O caso foi registrado na delegacia de Belmonte, onde a família mora.

De acordo com o delgado Wendel Ferreria, responsável pelo caso, o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto – expedido pela Comarca de Belmonte. Com a prisão de Rairone dos Santos, os policiais tiveram de conter a população, revoltada com o crime.

