Foragido é preso após ameaçar clientes de restaurante em Epitaciolândia

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 10º Batalhão de Epitaciolândia, prendeu na noite desta sexta-feira, 24, o foragido da justiça José Maria Pereira de Queiroz, na rua Dom Júlio Matioli, no centro do município.

No local, José Maria, em visível estado de embriaguez, insinuava estar portando uma arma branca (faca) na cintura e ameaçava os clientes de um restaurante. Ele foi abordado e revistado pelos militares, que verificaram que se tratava de um alicate, imediatamente apreendido pela guarnição. O homem foi preso e conduzido para a delegacia local e, após realizada a consulta de seu nome, constataram que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Texto: Assessoria/ Imagem ilustrativa

