Em Sena, rio Iaco sai da cota de alerta

Essa vazante vem ocorrendo de maneira acelerada e seus reflexos já são sentidos nos Bairros afetados pela cheia do rio

Mais um sinal de vazante foi verificado nas águas do rio Iaco na passagem de ontem para hoje. Conforme medição feita pela Defesa Civil Municipal, a baixa nas últimas 24 horas foi na ordem de 72 centímetros, o que é considerada uma vazante expressiva.

Na sexta-feira, às 6 horas da manhã, o nível estava em 14,50 metros. Já neste sábado, 24, no mesmo horário, amanheceu em 13,78 metros, abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Essa vazante vem ocorrendo de maneira acelerada e seus reflexos já são sentidos nos Bairros afetados pela cheia do rio. Na Praia do Amarílio, por exemplo, algumas casas já estão sendo descobertas.

Mesmo assim, a Defesa Civil recomenda que ainda não é o momento das famílias retornarem para suas casas. “Sabemos que ainda há previsão de chuva principalmente no mês de março. Então, ainda não é recomendado as pessoas retornarem pra suas casas”, enfatizou Carlos Dávila, coordenador da Defesa Civil.

Com a cheia do rio Iaco, dezenas de famílias tiveram que deixar suas casas, mas a grande maioria optou por ficar em casas de parentes. Nos abrigos públicos (Ginásio Hermilton Gadelha Pessoa e Quadra da Escola Messias) somente duas famílias foram acomodadas – uma em cada local.

Historicamente as maiores enchentes dos últimos anos em Sena Madureira ocorreram em 1997 e em 2012 quando centenas de famílias ficaram desabrigadas. No ano passado não houve cheia de grande proporção no rio Iaco.

