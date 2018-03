Desentendimento em concessionária em Teresina termina com tiros; confira vídeo

Fotos e vídeos da briga na concessionária circularam rapidamente pelas redes sociais

Um desentendimento em uma concessionária da Toyota Newland na zona leste de Teresina terminou em tiros na manhã deste sábado (24). Segundo relatos, a briga começou quando o carro de um dos clientes, uma Hillux SW4, encostou no Ford Fiesta de outro.

CONFIRA O VÍDEO:

O proprietário do Fiesta se enraiveceu com a batida, desceu do carro com um cacetete e quebrou um dos vidros do SW4. O proprietário do último veículo estaria armado e teria disparado tiros que atingiram a vidraça da loja e um dos carros expostos para venda. A situação causou confusão e gritaria na loja.

Fotos e vídeos da briga circularam rapidamente pelas redes sociais e muitas pessoas divulgaram a informação como se a briga tivesse acontecido em Fortaleza. Portais de notícias de Teresina afirmam que os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina quando a polícia e o Instituto de Criminalística chegaram no local.

NEWLAND

Em nota, o Grupo Newland lamentou episódio ocorrido na área externa e interna da loja em Teresina. Segundo a empresa, os dois envolvidos foram detidos, um deles ferido. A empresa esclareceu que o conflito se iniciou no estacionamento externo, devido a uma discussão de trânsito entre os dois envolvidos, e se estendeu à área interna da loja, quando houve a imediata ação dos seguranças. Informou ainda que nenhum dos funcionários e clientes saiu ferido, que adotou todas as providências necessárias para salvaguardar a segurança e a integridade de todos, inclusive colaborando com as autoridades policiais que se fizeram presentes nos minutos seguintes, quando houve a condução dos envolvidos à Central de Flagrantes.

“O Grupo Newland coloca-se à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos, esclarecendo que adotou as medidas cabíveis junto às delegacias de polícia competentes. Informa ainda que adotará medidas na esfera criminal e na esfera cível para a reparação dos danos sofridos pela empresa. A Newland Teresina continuou suas atividades normais após o ocorrido”, ressaltou.

