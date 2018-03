BRUTALIDADE: Travesti é atacado a golpes de facão em ponto de prostituição

Em Rondônia

O travesti Cássio M. S., 26, conhecido como “Carol”, foi atacado com vários golpes de facão na noite desta sexta-feira (23), na Rua Caparari com Avenida Rio de Madeira, bairro Lagoa, em Porto Velho.

O homossexual estava em um ponto de prostituição, no momento em que o suspeito em um carro de cor escura se passou por cliente, chamou a vítima, que quando se aproximou foi atacada com inúmeros golpes em diferentes partes do corpo.

O travesti sofreu inclusive fratura exposta na perna e braço. O suspeito do crime fugiu sem deixar rastros. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada em estado grave para o hospital João Paulo II. A polícia tenta prender o suspeito e descobrir a motivação para o brutal crime.

