Após mais de 25 milímetros de chuva, nível do Rio Acre aumenta quase 4 metros em Brasileia

Defesa Civil de Brasileia diz que situação está sob controle ainda e que não tem nenhuma família atingida. Em Rio Branco, rio apresentou sinais de vazante.

Com o registro de chuvas nos últimos dias, o nível do Rio Acre vem oscilando nas cidades do estado. Em Brasileia, interior do Acre, o manancial aumentou quase quatro metros nas últimas 24 horas e está com 6,50 metros na medição das 9h deste sábado (24).

Na sexta-feira (23), o rio estava com 2,62 metros, segundo dados da Defesa Civil Estadual. Nas últimas 24h choveu 25,2 milímetros na cidade de fronteira com a Bolívia.

Mesmo com o aumento no nível, a situação ainda está sob controle, de acordo com o coordenador da Defesa Civil em Brasileia, Francisco Lima. Até o momento, nenhuma família foi atingida ou está desabrigada.

“As famílias começam a sair das casas aqui em Brasileia a partir dos nove ou 10 metros. Até o momento, está tudo tranquilo, estamos monitorando”, disse Lima.

Na capital acreana a situação foi de vazante. Neste sábado (24), o manancial diminuiu 14 centímetros nas últimas 24 horas. Dados da Defesa Civil Estadual apontam que na medição das 9h, o rio marcou 12,28 metros, sendo que no mesmo horário na sexta-feira (23), ele estava com 12,42 metros.

Mesmo estando mais de um metro abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, as cinco famílias que foram levadas para o abrigo,montado no Parque de Exposições Wildy Viana, vão permanecer no local.

O coordenador do órgão em Rio Branco, coronel George Santos, informou que uma das famílias pediu para voltar para casa, mas a situação deve ser avaliada.

“Até o momento, as cinco famílias continuam no abrigo. Uma família demonstrou interesse de sair. Como o rio está com 12 metros e pouco e a dois metros e pouco da cota de transbordamento, a gente está analisando se é viável o retorno”, afirmou Santos.

O rio em Assis Brasil está com 5,17 metros neste sábado, mais de 1,5 metro abaixo da marca registrada na sexta (23), quando o rio chegou a 6,74 metros.

Em Xapuri, o Rio Acre está com 6,57 metros neste sábado (24), uma subida de 95 centímetros em relação ao dia anterior, quando chegou a 5,62 metros.

No município de Capixaba, o manancial diminuiu 26 centímetros em 24 horas e chegou a 6,23 metros neste sábado. O Riozinho do Rola subiu 21 centímetros e chegou a 13,28 metros neste sábado.

Rio Iaco sai da cota de alerta

Em Sena Madureira, o Rio Iaco também apresentou sinais de vazante e saiu da cota de alerta, que é de 14 metros. Neste sábado (24), o rio está com 13,78 metros e na sexta ele marcava 14,36 metros na medição das 9 horas.

O manancial chegou a ultrapassar a cota de alerta no último sábado (17) e ficou acima da cota de transbordo, 15,2 metros, na quarta-feira (21), quando chegou a 15,58 metros.

Cerca de 20 pessoas foram levadas para dois abrigos que foram montados no Ginásio do Messias e no Ginásio Hermilton Gadelha.

Os bairros atingidos, conforme a prefeitura, são Praia do Amarílio, Cafezal, Vitória e Cidade Nova.

