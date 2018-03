Tião Viana diz que matança no Acre é culpa do Governo Federal e deputado critica

O governador Tião Viana (PT) usou seu twiter para colocar culpa no Governo Federal pela matança que ocorro no Acre. Em menos de dois meses, mais de 50 pessoas foram mortas, só em 2018. “Culpado: governo federal”, escreveu Viana. A acusação virou piada nas redes sociais, mas para o deputado estadual Nelson Sales (PP) o assunto não é motivo de brincadeiras. “A coisa está mais séria do que podemos imaginar. É preciso uma medida ser tomada, porque o acreano já não aguenta mais contar cadáveres”, disse o parlamentar. Quanto a colocar culpa no Governo Federal, Viana arrancou o seguinte comentário do Sales: “Até enquanto Lula e Dilma presidiam o Brasil, o governo federal não era culpado. Agora que é outro presidente, que não do partido deles, ai sim, o governo federal é o culpado. Por isso que as pessoas gozam do governador nas redes sociais”.

Curtir isso: Curtir Carregando...