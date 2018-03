Presas cuidadoras acusadas de matar asfixiada idosa de 93 anos

Atualmente elas trabalhavam como cuidadoras de crianças.

Duas cuidadoras foram presas pela Polícia Civil do Paraná, na última quinta-feira (22), elas são acusadas de matar asfixiada uma idosa de 93 anos e roubar o dinheiro que a vítima mantinha guardado em sua conta bancária, o caso aconteceu em Curitiba.

O delegado responsável pelo caso, Cássio Dias da Conceição, afirmou ao ‘TN Online’ que depois do crime que ocorreu no dia 6 de setembro de 2017, R$ 1300 reais foram sacados da conta bancária da vítima. A idosa foi assassinada por asfixia, as criminosas usaram um pano com querosene e um travesseiro para cometer o crime.

Uma das presas trabalhava na residência da idosa e foi ela quem reportou o assassinato a polícia, ainda em setembro, afirmando que encontrou a vítima morta quando chegou ao trabalho. Depois de presas as duas confessaram o crime.

Segundo a polícia as criminosas não tinham antecedentes criminais. Atualmente elas trabalhavam como cuidadoras de crianças.

