Polícia Militar apreende 15kg de maconha em residência do Recanto dos Buritis

Os policiais do segundo Batalhão Militar estavam em patrulhamento de rotina na madrugada desta sexta-feira (23), quando foram abordados por um denunciante que dava conta de que em uma residência localizada na Travessa Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, havia criminosos da facção “Bonde dos 13” com armados e drogas.

Com o apoio de mais uma guarnição as equipes se destinaram ao local apontado para a averiguação da notícia. Na casa não havia ninguém, porém, no quintal, bem ao lado de uma pia, os militares perceberam uma parte de terra mexida onde encontraram a primeira barra de maconha. Ao escavarem a área, no total foram contadas 15 barras do produto entorpecente, além de outras duas que estavam guardadas na geladeira, com três balanças de precisão e material para embalagem.

Tudo foi recolhido da casa e levado ao conhecimento da Delegacia de Repreensão ao Entorpece (DRE), que deve abrir um inquérito investigativo e identificar a propriedade do material ilícito.

