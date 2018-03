Polícia Civil prende “Drog Bar”, um dos líderes da facção criminosa Bonde dos 13

Alan tem passagens pelo crime de tráfico, roubo, furto e organização criminosa

A Polícia Civil apresentou na manhã desta sexta-feira (23), a prisão de um dos líderes da facção criminosa “Bonde dos 13”, mediante mandado judicial e ainda suspeito de ter ordenado o homicídio de Abel Moraes de Souza, de 32 anos, que morreu no hospital após ser alvo de um disparo na última terça-feira (21), na região do bairro Ilson Ribeiro.

Alan Douglas Araújo de Souza, mais conhecido como “Drog Bar” é um famoso conhecido do sistema Prisional. Já tinha passagens pelo crime de tráfico, roubo, furto e organização criminosa. De acordo com as investigações, Abel estaria sobre efeito drogas e teria falado no bairro que seria integrante de uma facção criminosa rival. Drog Bar teria cedido a arma de fogo para que os comparsas realizassem o crime.

“Nós já identificamos os suspeitos de terem executado o crime, são dois que já solicitamos ao Poder Judiciário uma medida de prisão preventiva. Já Drog Bar, nos prendemos com a arma utilizada no crime, municiada. No momento do flagrante ele ainda tentou reagir, mas foi preso e na manhã desta sexta-feira e foi levado para audiência de custódia.

Além do flagrante, o líder também tinha um mandado de prisão, que foi cumprido pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore). Ele também é suspeito pela prática de crimes de roubo, entre eles um ocorrido a um caminhão da Bemol, onde televisores foram levados.

