A pedido de Alan Rick, MEC autoriza implantação do Curso de Medicina em Cruzeiro do Sul

O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve na tarde desta quinta-feira, 22, no Ministério da Educação (MEC), onde recebeu do ministro Mendonça Filho, a confirmação de que a implantação do curso de Medicina em Cruzeiro do Sul já está autorizada, o que permite a partir de agora, a habilitação das faculdades interessadas.

Alan Rick esteve no Ministério acompanhado do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB). Com a aprovação, a próxima etapa é o cadastro das universidades, o que deve ocorrer nos próximos meses. A previsão dos técnicos do MEC é de que a primeira turma do curso já possa funcionar em 2019.

“Esta é mais uma grande vitória do nosso mandato. Lutamos pela implantação deste curso de Medicina que vai beneficiar centenas de estudantes, além de aquecer a economia da região e melhorar o atendimento médico. O prefeito Ilderlei Cordeiro tem sido um grande parceiro nessa luta e agora a cidade vai ser contemplada com um dos cursos mais desejados pelas instituições de todo o país”, disse Alan Rick, que agradeceu ainda ao ministro Mendonça Filho pelo apoio à sua proposta.

O prefeito Ilderlei Cordeiro, por sua vez, destacou o empenho do deputado na luta pela implantação da faculdade de Medicina em Cruzeiro do Sul. “Quero agradecer ao Ministro da Educação, Mendonça Filho e agradeço principalmente todo o esforço do Deputado Alan Rick, que nos ajudou muito junto ao MEC desde o início do projeto”, disse Cordeiro.

