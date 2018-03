Partido da Frente pode estar rompendo com pré-candidato Nei Amorim

O pré-candidato a senador pelo PT, deputado estadual Nei Amorim, pode estar perdendo importantes aliados dentro da própria aliança partidária que dá sustentação ao Governo. O PHS estaria em primeiro lugar na fila. Segundo a fonte do Blog, o desentendimento seria por uma razão elementar: quebra de acordos. Imediatamente liguei para o presidente da sigla, Manoel Roque, mas alegando estar em reunião, ele entregou o celular a um “assessor”, que disse não saber de nada dessas coisas. Até a tarde desta sexta-feira essa história terá importante desdobramento, acredita a fonte. Consta que Amorim estaria tratando melhor os “de fora”, uma referência a pessoas da oposição que estariam fechando com ele, do que os próprios aliados. Com a palavra o próprio Nei e o presidente do PHS.

