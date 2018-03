Médico acusado de estuprar pacientes é afastado da UPA

Ortopedista exercia a profissão há nove anos no Recife.

Um médico ortopedista acusado de estuprar pelo menos duas pecientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, foi afastado do trabalho até que as investigações sejam concluídas. A identidade do médico está sendo mantida em sigilo pela polícia até que o inquérito seja concluído num processo que pode demorar até 30 dias.

Na última quarta-feira (21), uma jovem de 18 anos foi até a Delegacia de Polícia da mulher para denunciar um abuso sofrido. Com a repercussão do caso outra universitária de 32 anos, também denunciou o abusador. A expectativa da polícia é de que outras possíveis vítimas procurem a delegacia da mulher para prestar queixa contra o médico nos próximos dias.

