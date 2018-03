Investidor mais temido do mundo qualifica bitcoin como golpe brilhante

Paul Singer também criticou as pessoas que estão promovendo as moedas digitais

O criador do fundo de hedge Elliott Management, Paul Singer, às vezes chamado de investidor mais temido do mundo, considerou o bitcoin – bem como as criptomoedas em geral – “um dos golpes mais brilhantes da história”.

O investidor, famoso por adquirir a dívida dos países em desenvolvimento, em particular, a da Argentina, declarou que o bitcoin não é uma bolha ou fraude ordinária, mas sim uma farsa que aproveita a propensão humana de se agarrar a esperanças vagas, informou o portal Business Insider.

Além disso, Singer criticou as pessoas que estão promovendo as moedas digitais. Segundo ele, esta é uma prática amoral.

Singer explicou que, paradoxalmente, a disposição das pessoas para comprar “nada” por um preço cada vez mais elevado convence a sociedade do valor desta mercadoria ilusória e não da simples ignorância dos compradores.

“Mas não é glorioso que o equivalente a nada atraia sacerdotes e paroquianos? Que o aumento do preço, a própria disposição da multidão para comprá-lo a preços cada vez mais altos seja vista como validação da coisa, em vez de indicação da ignorância ilimitada de certos grupos da raça humana?”, pergunta ele.

Em fevereiro de 2018, o bitcoin caiu abaixo de 6.000 dólares (cerca de R$ 20.000), devido à preocupação dos investidores sobre as restrições às criptomoedas por parte dos reguladores. Mais tarde, a moeda recuperou e aumentou novamente para mais de 8.500 dólares (R$ 28.000). (Sputnik)

