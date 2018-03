Instituto Federal faz chamada oral para cursos superiores; são ofertadas 289 vagas no Acre

Candidatos classificados em lista de espera para os cursos superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac) devem comparecer, na próxima segunda-feira (26), nas unidades de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri para participarem das chamadas orais de manifestação de interesse nas vagas remanescentes.

As reuniões com os candidatos serão realizadas em horários pré-definidos, conforme descrito em edital. Para participar, os interessados deverão apresentar documento de identificação, como RG, carteira de habilitação ou carteira de trabalho no momento da chamada oral.

Para conferir a lista de candidatos convocados para as chamadas orais, acessehttps://goo.gl/Jzwrq8

Ao todo, estão sendo ofertadas 289 vagas para cursos de Bacharelado em Administração e Zootecnia, Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química, e Tecnologia em Agroecologia, Gestão Ambiental, Processos Escolares e Sistemas para Internet.

Confira os horários das chamadas orais para os cursos superiores do Ifac:

Os candidatos classificados nas chamadas orais deverão apresentar documentação exigida para matrícula nos dias 27 e 28 de fevereiro, nos setores de Registro Acadêmica dos campi do Ifac.

