Governador não paga terceirizados, fornecedores, mas nomeia amigo comunista com salário de 20 mil

O governador Tião Viana (PT) está pouco se lixando com os problemas financeiros que o Estado passa justamente fruto de má gestão dele e do partido dele no País. É o que parece, porque acaba de nomear o comunista Marcos Afonso, ex-deputado federal, para o cargo de subsecretário de Turismo, Lazer e Hospitalidade. O salário é o fraco! R$ 20 mil “mangos”. De sua mesa, na Casa Rosada, fazendo uma besteira atrás da outra, esse mesmo governador quer eleger seu sucessor, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), este cheio de problemas com a Justiça e até hoje sem conseguir fazer uma obra estruturante na capital. (fonte: Folha do Acre)

