Exame comprova que menina deficiente mental que sumiu não foi abusada, diz pai

O exame de corpo de delito comprovou que a deficiente mental que passou cinco dias sumida não foi abusada sexualmente. A informação foi repassada pelo pai da jovem, Rubens Andrade, nesta sexta-feira (23). O procedimento foi feito no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

A adolescente sumiu na última sexta-feira (16), do bairro Triângulo Velho, e foi encontrada pelo pai na quarta (21), em um ramal da Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco. A família recebeu informação que a menina havia sido levada por um rapaz para o ramal.

A mãe do suspeito ligou para a polícia e disse que o filho chegou com a jovem em casa e apresentou como esposa dele. Após isso, Andrade chamou a polícia e resgatou a filha.

“O médico falou que não houve nada. Ela ainda é virgem. Conversei com ela e falou que o cara levou ela a força”, explicou o pai nesta sexta (23).

Ainda segundo Andrade, a filha começou a receber ajuda psicológica quinta. Uma profissional, segundo o pai, da Delegacia Especializada da Criança e ao Adolescente (Depca) teve uma conversa com a adolescente. O pai falou também que ainda não sabe do paradeiro do suspeito.